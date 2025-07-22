Умєров знову очолить українську делегацію у Стамбулі на переговорах із Росією — Зеленський

Рустем Умєров. Фото: Телеграм-канал президента України Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 22 липня, оголосив про формування української делегації для переговорів із Росією, яку очолить секретар РНБО Рустем Умєров.

Про це він заявив за результатами наради, присвяченої очікуваним результатам переговорного процесу.

«Я доручив сформувати делегацію для переговорів із російською стороною. Очолить делегацію Рустем Умєров, до складу делегації увійдуть представники української розвідки, МЗС України та Офісу президента», — повідомив Зеленський.

Він зазначив, що Умеров вже мав досвід участі у подібних переговорах, очолюючи українську делегацію під час попередніх зустрічей із російською стороною у Стамбулі, коли він був міністром оборони.

Раніше повідомлялося, що 21 липня президент України Володимир Зеленський обговорив із секретарем РНБО Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще одну зустріч із російською стороною в Туреччині. Про це повідомив сам Зеленський. За його словами, Умєров повідомив, що зустріч планується у середу, 23 липня.