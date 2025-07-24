Российская армия массированно ударила по Константиновке: погибли две женщины, еще 14 человек ранены

Последствия массированного обстрела Константиновки. Фото: Донецкая ОВА

24 июля российские войска сбросили четыре авиабомбы и обстреляли из артиллерии город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



В результате ударов погибли две женщины 48 и 59 лет. Еще 14 человек в возрасте от 36 до 91 года получили ранения.



Повреждены по меньшей мере 10 многоэтажек, 21 частный дом, административное здание, два магазина, кафе и два автомобиля.



В пресс-службе Донецкой областной прокуратуры уточнили, что на город сбросили авиабомбы ФАБ-250 с модулем УМПК.



У пострадавших диагностировали минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, перелом, рваные и резаные раны, ушиб и контузию.

Напомним, что 24 июля российские войска обстреляли поселок Водянское на Донетчине, в результате чего есть раненые.