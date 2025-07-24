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Російська армія масовано вдарила по Костянтинівці: загинули дві жінки, ще 14 людей поранені

24 липня 2025, 15:47

Російська армія масовано вдарила по Костянтинівці: загинули дві жінки, ще 14 людей поранені

Наслідки масованого обстрілу Костянтинівки. Фото: Донецька ОВА Наслідки масованого обстрілу Костянтинівки. Фото: Донецька ОВА

24 липня російські війська скинули чотири авіабомби та обстріляли з артилерії місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Внаслідок ударів загинули дві жінки 48 та 59 років. Ще 14 людей віком від 36 до 91 року отримали поранення.

Пошкоджені щонайменше 10 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, адміністративна будівля, два магазини, кафе та два автомобілі.

У пресслужбі Донецької обласної прокуратури уточнили, що на місто скинули авіабомби ФАБ-250 із модулем УМПК.

У постраждалих діагностували мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, осколкові поранення, перелом, рвані та різані рани, забій та контузію.

Нагадаємо, що 24 липня російські війська обстріляли селище Водянське на Донеччині, внаслідок чого є поранені.

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