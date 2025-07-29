Украина компенсирует насильно переселенным украинцам и их потомкам утраченное имущество

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому наследники лиц, насильственно переселенных в 1944—1951 годах с территорий, входивших в состав Польши, смогут получить компенсацию из государственного бюджета. Кроме того, они получат ряд прав как представители депортированных. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

По оценкам авторов законопроекта, депортации коснулись около 700 тысяч человек. Как указывается, депортированными признаются лица украинского этнического происхождения, которые в указанный период были насильно переселены с территорий, где традиционно проживало украинское население и которые на тот момент входили в состав Польши.

В результате переселения они утратили имущество, подверглись ограничениям в правах и проживали в спецпоселениях.

Факт депортации будет подтверждаться официальными справками или документами, выданными компетентными органами Украины, Польши и других государств — бывших республик СССР.

По компенсациям и возврату имущества уточняется, что, согласно статье 7 закона, депортированным лицам или их наследникам может быть возвращено изъятое имущество, если оно сохранилось и не занято. В противном случае государство обязуется компенсировать его стоимость. Подать заявление о компенсации можно в течение трех лет с момента получения статуса депортированного.



Выплаты будут производиться поэтапно в течение пяти лет, при этом первая часть (не менее 20% от общей суммы) выплачивается единовременно. Если депортированный умер после получения положительного решения, компенсация переходит к его наследникам.

Также депортированным, поселившимся в сельской местности, будет бесплатно предоставляться земля сельхозназначения (при наличии).



Законом также предусматривается единовременная денежная помощь лицам, депортированным в 1944—1951 годах. В случае их смерти после принятия соответствующего решения, средства выплачиваются ближайшим родственникам — супругу(е) или детям.

Порядок возвращения имущества и выплаты компенсаций будет установлен Кабинетом Министров.

Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его официальной публикации. Как подчеркивают авторы закона, речь идет об украинцах, насильственно депортированных с территорий Лемковщины, Надсяння, Холмщины, Подляшья, Любачевщины и Западной Бойковщины в период 1944—1951 годов.

Напомним, Россия с начала полномасштабной войны депортировала из Украины более 19 000 детей.