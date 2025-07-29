На Херсонщине установили ещё два мобильных укрытия

На Херсонщине продолжается установка мобильных укрытий. Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрация.
Два новых защитных сооружения установлены в населённых пунктах Кочубеевской громады — в местах с большим скоплением людей.
Мобильные укрытия на Херсонщине.
«Укрытия готовы к использованию во время российских обстрелов. Стоимость сооружений — почти миллион гривен из государственного и местного бюджетов», — говорится в сообщении.
Мобильные укрытия на Херсонщине.
Всего в области уже размещено около 360 мобильных укрытий.
Напомним, 25 июля под российский удар попала бригада экстренной медицинской помощи в Днепровском районе Херсона.
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