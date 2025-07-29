На Херсонщине установили ещё два мобильных укрытия

Мобильные укрытия на Херсонщине.

На Херсонщине продолжается установка мобильных укрытий. Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрация.



Два новых защитных сооружения установлены в населённых пунктах Кочубеевской громады — в местах с большим скоплением людей.

Мобильные укрытия на Херсонщине.

«Укрытия готовы к использованию во время российских обстрелов. Стоимость сооружений — почти миллион гривен из государственного и местного бюджетов», — говорится в сообщении.

Мобильные укрытия на Херсонщине.

Всего в области уже размещено около 360 мобильных укрытий.

Напомним, 25 июля под российский удар попала бригада экстренной медицинской помощи в Днепровском районе Херсона.