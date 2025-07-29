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На Херсонщине установили ещё два мобильных укрытия

29 июля 2025, 14:48

На Херсонщине установили ещё два мобильных укрытия

Мобильные укрытия на Херсонщине. Мобильные укрытия на Херсонщине.

На Херсонщине продолжается установка мобильных укрытий. Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрация.

Два новых защитных сооружения установлены в населённых пунктах Кочубеевской громады — в местах с большим скоплением людей.

Мобильные укрытия на Херсонщине.

«Укрытия готовы к использованию во время российских обстрелов. Стоимость сооружений — почти миллион гривен из государственного и местного бюджетов», — говорится в сообщении.

Мобильные укрытия на Херсонщине.

Всего в области уже размещено около 360 мобильных укрытий.

Напомним, 25 июля под российский удар попала бригада экстренной медицинской помощи в Днепровском районе Херсона. 

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