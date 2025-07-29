На Херсонщині встановили ще два мобільних укриття

На Херсонщині триває встановлення мобільних укриттів. Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.
Дві нові захисні споруди встановлено в населених пунктах Кочубеївської громади — у місцях із великим скупченням людей.
Мобільні укриття на Херсонщині.
«Укриття готові до використання під час російських обстрілів. Вартість споруд — майже мільйон гривень із державного та місцевого бюджетів», — ідеться в повідомленні.
Мобільні укриття на Херсонщині.
Загалом в області вже розміщено близько 360 мобільних укриттів.
Нагадаємо, 25 липня під російський удар потрапила бригада екстреної медичної допомоги у Дніпровському районі Херсона.
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