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На Херсонщині встановили ще два мобільних укриття

29 липня 2025, 14:48

На Херсонщині встановили ще два мобільних укриття

Мобільні укриття на Херсонщині. Мобільні укриття на Херсонщині.

На Херсонщині триває встановлення мобільних укриттів. Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

Дві нові захисні споруди встановлено в населених пунктах Кочубеївської громади — у місцях із великим скупченням людей.

Мобільні укриття на Херсонщині.

«Укриття готові до використання під час російських обстрілів. Вартість споруд — майже мільйон гривень із державного та місцевого бюджетів», — ідеться в повідомленні.

Мобільні укриття на Херсонщині.

Загалом в області вже розміщено близько 360 мобільних укриттів.

Нагадаємо, 25 липня під російський удар потрапила бригада екстреної медичної допомоги у Дніпровському районі Херсона.

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