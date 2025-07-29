На Херсонщині встановили ще два мобільних укриття

Мобільні укриття на Херсонщині.

На Херсонщині триває встановлення мобільних укриттів. Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.



Дві нові захисні споруди встановлено в населених пунктах Кочубеївської громади — у місцях із великим скупченням людей.

Мобільні укриття на Херсонщині.

«Укриття готові до використання під час російських обстрілів. Вартість споруд — майже мільйон гривень із державного та місцевого бюджетів», — ідеться в повідомленні.

Мобільні укриття на Херсонщині.

Загалом в області вже розміщено близько 360 мобільних укриттів.

Нагадаємо, 25 липня під російський удар потрапила бригада екстреної медичної допомоги у Дніпровському районі Херсона.