Обстрел Киева повредил инфраструктуру железной дороги

Удар по УЗ.

В результате ночного вражеского обстрела Киева повреждена железнодорожная инфраструктура в одном из районов города. Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», движение поездов на этом участке временно осуществляется с использованием тепловозной тяги.



Согласно сообщению, пострадавших среди работников и пассажиров нет. На месте работают все необходимые службы.



Поезда дальнего следования продолжают движение по расписанию. Однако возможны незначительные отклонения в графике движения пригородных поездов Kyiv City Express на участке от станции Святошин до Киев-Пассажирского.

Ранее оккупационные войска РФ нанесли удары по портам и железнодорожной инфраструктуре Одессы.