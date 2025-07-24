РФ знову завдала удару по портах Одеси та залізничній інфраструктурі

Руйнування на залізниці після атаки РФ.

Російські війська продовжують прицільні обстріли цивільної інфраструктури та залізничного рухомого складу. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».



Минулої ночі ворог знову атакував портову інфраструктуру в Одесі, прагнучи заблокувати доступ до портів. Однак спрацювала система моніторингу та оповіщення, і всі співробітники встигли сховатися — ніхто не постраждав.



«Нині активно відновлюємо зруйновані обʼєкти. Співчуваємо кожному та кожній, хто зазнали втрат від дій окупантів», — заявили в «Укрзалізниці».



Раніше з'явилася інформація про масовану нічну атаку БПЛА «Шахед» по Одесі.

Нагадаємо, Росія завдала ракетного удару по залізничній інфраструктурі у Чернівецькій області.