Силы обороны взяли в плен двух штурмовиков армии РФ

Украинским военнослужащим удалось взять в плен двух российских оккупантов на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.



Одному захватчику — 35 лет. По его словам, приехал воевать в Украину, чтобы заработать денег. Другому — 46 лет, из которых 26 он провел в тюрьме. Контракт подписал в мае 2025 года, чтобы избежать очередного уголовного наказания.



«Этим россиянам, в отличие от их «собратьев», которые встретились с нашими дронами и артиллерией, повезло — они попали в «обменный фонд», — резюмировали в бригаде.



Ранее мы писали, что между Украиной и Россией начался очередной этап обмена военнопленными. Стороны приступили к выполнению договоренностей, достигнутых в ходе последних переговоров в Стамбуле.

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