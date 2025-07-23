Киев и Москва проводят новый этап обмена пленными

Между Украиной и Россией начался очередной этап обмена военнопленными. Стороны приступили к выполнению договоренностей, достигнутых в ходе последних переговоров в Стамбуле.



Эту информацию подтверждают как украинские, так и российские официальные источники.



Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил, что на 23 июля запланировано возвращение украинских пленных в рамках нового обмена. По его словам, переговоры также касаются передачи тел погибших и случаев депортации, включая детей.



Обмен проходит по схеме «всех на всех» либо с участием крупных групп пленных с обеих сторон. Особый акцент делается на возвращении тяжелораненых, молодых людей до 25 лет и гражданских лиц.