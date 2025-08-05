Сили оборони взяли в полон двох штурмовиків армії РФ

Українським військовослужбовцям удалося взяти в полон двох російських окупантів на Покровському напрямі. Про це повідомили у пресслужбі НГУ.



Одному загарбникові — 35 років. За його словами, приїхав воювати до України, щоби заробити грошей. Іншому — 46 років, з яких 26 він провів у в'язниці. Контракт підписав у травні 2025 року, щоб уникнути чергового кримінального покарання.



«Цим росіянам, на відміну від їхніх «побратимів», які зустрілися з нашими дронами та артилерією, пощастило — вони потрапили до «обмінного фонду», — резюмували у бригаді.



Раніше ми писали, що між Україною та Росією розпочався черговий етап обміну військовополоненими. Сторони розпочали виконання домовленостей, досягнутих під час останніх переговорів у Стамбулі.

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