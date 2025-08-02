Дроны атаковали военный аэродром в Краснодарском крае РФ, вспыхнул пожар

Украинские дроны ночью 2 августа ударили по военному аэродрому «Приморско-Ахтарск» в России. Именно с этого аэродрома российская армия выпускает дроны по украинским городам. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Этой ночью дроны СБУ продолжили работать по российским военным объектам в вражеском тылу.
«Первой целью дальнобойных БПЛА стал военный аэродром «Приморско-Ахтарск» (Краснодарский край). Здесь были поражены места хранения и запуска «Шахедов», которые атакуют Украину», — говорится в сообщении.
После прилета дронов в районе аэродрома возник пожар.
В СБУ добавили, что дроны также атаковали завод «Электроприбор» (г. Пенза), который работает на российский ВПК. Здесь производят оборудование для цифровых сетей в военных системах управления, приборы для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов.
Беспилотники поразили объект, в районе взрывов наблюдается задымление.
Ранее мы писали, что в ночь на 2 августа Силы обороны Украины нанесли удары по российским целям. Атака стала ответом на недавние террористические обстрелы Россией украинских городов, убийства и ранения гражданских жителей.
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