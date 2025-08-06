Зеленский сообщил о согласованных ударах СБУ по территории РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласовал ряд операций Службы безопасности Украины, направленных против объектов на территории России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, глава СБУ Василий Малюк представил доклад о работе ведомства за последнее время. Отдельное внимание в нем уделено военному компоненту, спецоперациям и дальнобойным действиям бойцов СБУ.

«Благодарен за точность. Подробности мы не раскрываем публично, но враг ощущает последствия наших действий», — отметил президент.

Зеленский подчеркнул эффективность СБУ в уничтожении российских систем противовоздушной обороны в первом полугодии. По его словам, это значительно усиливает удары по ключевым объектам российской военной инфраструктуры и экономики.

«Согласовал некоторые операции», — добавил он.

Напомним, в ночь на 4 августа Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию. Дроны ударили по военному аэродрому «Саки», который расположен во временно оккупированном Крыму. Он является ключевой авиабазой России для операций в Черном море.