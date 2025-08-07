Ніч вибухів на півдні РФ: горить Афіпський НПЗ, закривався Кримський міст

У четвер, 7 серпня 2025 року, південь Росії зазнав серії атак із застосуванням повітряних та морських безпілотників. Постраждали кілька районів Краснодарського краю.

У Слов'янську-на-Кубані відбулася атака безпілотних літальних апаратів. За інформацією Astra, місцева РСЧС повідомила про пожежу в районі військової частини. Очевидці пишуть, що це в/п № 61661.

Також відомо про падіння уламків БПЛА у Червоноармійському районі. У кількох місцях спалахнуло. За словами губернатора регіону, один із місцевих жителів отримав травми — у момент падіння уламків дрону чоловік перебував на вулиці. Його госпіталізували, медики надали необхідну допомогу. Крім цього, внаслідок атаки пошкоджено вікна житлового будинку та господарську споруду.



Акваторія Чорного моря поблизу Новоросійська близько 4-ї ранку зазнала атаки морських дронів. За інформацією голови міста Андрія Кравченка, у момент події спрацювала сирена «Увага всім», всі екстрені служби були приведені в готовність.

Очевидці повідомили про серію потужних вибухів. Telegram-канал «Кримський вітер» повідомив, що з гори Довга у Керчі в період 03:20—04:00 було три запуски ракет росППО. Тимчасово для руху закривався Кримський міст.

Близько 6-ї ранку в селищі Афіпський також стався вибух. Жителі почули гучний хлопок та помітили густий дим у районі одного з промислових об'єктів. За попередніми даними, причиною події стала атака українських БПЛА. Офіційних заяв від влади поки що не надходило. Очевидці пишуть, що горить Афіпський НПЗ.

Нагадаємо, українські дрони вночі 2 серпня вдарили по військовому аеродрому «Приморсько-Ахтарськ» у Росії. Саме з цього аеродрому російська армія випускає дрони по українських містах.



Президент України Володимир Зеленський повідомив , що погодив низку операцій Служби безпеки України, спрямованих проти об'єктів на території Росії.