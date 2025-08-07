В РФ официально объявили, что встреча Путина и Трампа пройдет в ближайшие дни

Встреча Путина и Трампа состоится уже в ближайшие дни — об этом официально заявили в России. Архивное фото ТАСС

Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. Место уже согласовано, о нем объявят позже.

Об этом сообщил помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

«По предложению американской стороны была, в принципе, согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа», — цитирует Ушакова агентство ТАСС.

Ранее сообщалось, что, по информации The New York Times, ссылающейся на двух осведомленных источников, президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами 6 августа заявил о намерении провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным уже «на следующей неделе». Следующим шагом, как сообщается, станет трехсторонняя встреча Трампа с Путиным и Владимиром Зеленским — при этом, как подчеркивает NYT, без участия представителей Европы.