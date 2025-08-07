У РФ офіційно оголосили, що зустріч Путіна та Трампа пройде вже найближчими днями

Зустріч Путіна та Трампа відбудеться вже найближчими днями — про це офіційно заявили у Росії. Архівне фото ТАСС

Росія та США домовилися про зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа вже найближчими днями. Місце вже погоджено, про нього оголосять пізніше.

Про це повідомив помічник очільника Кремля Юрій Ушаков.

«На пропозицію американської сторони було, в принципі, погоджено домовленість про проведення найближчими днями двосторонньої зустрічі на найвищому рівні, тобто зустрічі президентів Володимира Путіна та Дональда Трампа», — цитує Ушакова агентство ТАСС.

Раніше повідомлялося, що, за інформацією The New York Times, яка посилається на два поінформовані джерела, президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з європейськими лідерами 6 серпня заявив про намір провести особисту зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним вже «наступного тижня». Наступним кроком, як повідомляється, стане тристороння зустріч Трампа з Путіним та Володимиром Зеленським – при цьому, як наголошує NYT, вона пройде без участі представників Європи.