Трамп предложил встретиться с Путиным уже на следующей неделе — NYT

По информации The New York Times, ссылающейся на двух осведомленных источников, президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами 6 августа заявил о намерении провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным уже «на следующей неделе».



Следующим шагом, как сообщается, станет трехсторонняя встреча Трампа с Путиным и Владимиром Зеленским — при этом, как подчеркивает NYT, без участия представителей Европы. Один из собеседников издания отметил, что европейские лидеры, ранее пытавшиеся координировать переговоры по мирному урегулированию между Россией и Украиной, «по всей видимости, приняли заявление господина Трампа».



The New York Times уточняет: остается неизвестным, дали ли свое согласие на эту инициативу Владимир Путин и Владимир Зеленский.

При этом сообщается, что Зеленский участвовал в телефонной конференции с Трампом и европейскими лидерами. После разговора он сообщил, что обсудил с Трампом ситуацию, подтвердив общее мнение о необходимости окончания войны. При этом президент Украины подчеркнул: завершение должно быть «честным».



В беседе также приняли участие премьер-министр Великобритании, канцлер Германии, генсек НАТО, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Трампа Стив Виткофф.

Напомним, Трамп объявил о начале пути к завершению конфликта после визита Уиткоффа в Кремль