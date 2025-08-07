Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

07 августа 2025, 13:06

Не менее 8 мощных взрывов прогремели в Дружковке: сообщают о пожаре в частном секторе

В Дружковке прогремели мощные взрывы, сообщают о пожарах.

В четверг, 5 августа, приблизительно в 12:25 город Дружковка Донецкой области подвергся российскому обстрелу. По сообщению корреспондента «Новостей Донбасса», в городе прогремело не менее восьми мощных взрывов.

Предварительно, противник использовал для атаки по Дружковке РСЗО.

Местные жители в пабликах пишут как минимум об одном пожаре в частном секторе в одном из поселков города.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате атаки к этому часу нет.

Ранее сообщалось, что в среду, 6 августа, всего в 11 километрах от Краматорска, в служебный автомобиль передвижного отделения «Укрпочты» попал российский FPV-дрон. В результате атаки погибла начальница передвижного отделения Ольга Бордунова. Благодаря оперативным действиям бойцов 56-й бригады, водителю удалось выжить.

