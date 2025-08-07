Генпрокуратура Украины обвинила начальника СИЗО Таганрога в организации пыток журналистки Виктории Рощиной

Журналистка Виктория Рощина. Фото: Следствие. Инфо

Офис генерального прокурора Украины сообщил о заочном подозрении начальнику следственного изолятора №2 в Таганроге по делу об организации пыток журналистки Виктории Рощиной.

По данным следствия, Рощина содержалась в этом учреждении после ее этапирования российскими военными с оккупированной территории Запорожской области.

Как говорится в официальном сообщении ОГП, в СИЗО журналистка подвергалась «систематическим пыткам, избиениям, унижениям, угрозам, жестким ограничениям в доступе к медицинской помощи, питьевой воде и еде». Также сообщается о применении к ней физических наказаний и психологического давления с целью принуждения к сотрудничеству с администрацией изолятора.

Украинские прокуроры отмечают, что подозреваемый знал о гражданском статусе Рощиной, однако, несмотря на это, допустил нарушения норм международного гуманитарного права, включая положения Женевской конвенции.

Церемония прощания с Викторией Рощиной состоится 8 августа в Киеве: сначала в Михайловском соборе, затем на Майдане Независимости пройдёт короткая гражданская панихида. Похороны запланированы на Байковом кладбище.

В апреле этого года стало известно, что журналистку Викторию Рощину, которая больше года провела в российском плену, вернули Украине с удаленными внутренними органами.

Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, куда отправилась с журналистской миссией. Спустя почти год, в мае 2024-го, Россия признала ее задержание. В октябре стало известно о ее гибели в российском заключении.

2 августа 2025 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом Свободы погибшую в российском плену журналистку из Кривого Рога Викторию Рощину.