Журналистку Викторию Рощину наградили орденом Свободы посмертно

Журналистку наградили орденом Свободы. Фото: Следствие. Инфо

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом Свободы погибшую в российском плену журналистку из Кривого Рога Викторию Рощину. Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.



«За гражданское мужество, патриотизм, самоотверженное отстаивание суверенитета и независимости Украинского государства, конституционных прав и свобод человека постановляю: Наградить орденом Свободы Рощину Викторию Владимировну — правозащитницу, тележурналистку, военного корреспондента (посмертно)», — говорится в указе №569/2025.

Напомним, 3 августа 2023 года стало известно, что Виктория Рощина исчезла на временно оккупированных территориях. Только в мае 2024-го российская сторона впервые подтвердила, что удерживает ее в плену.



О смерти Виктории стало известно 10 октября 2024 года. Информация о гибели журналистки поступила отцу Владимиру от российских официальных лиц. Позже информацию подтвердила Украина.



Медийная инициатива по правам человека заявила, что Викторию Рощину удерживали по меньшей мере в двух тюрьмах: исправительной колонии №77 в Бердянске и СИЗО №2 в Таганроге.



Кроме того, на теле погибшей украинской журналистки в российском плену Виктории Рощиной новая судебно-медицинская экспертиза выявила ряд телесных повреждений, о которых ранее не сообщалось.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях