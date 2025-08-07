В прифронтовом Родинском продолжается эвакуация людей: в городе нет воды и света

В прифронтовом Родинском Покровской громады Донецкой области остается более 700 людей. В городе продолжается эвакуация местного населения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



В Родинском отсутствует электроснабжение, водоснабжение и связь. Россияне повредили почти все дома. Местное население охотно соглашается на эвакуацию из города.



«Из-за постоянных обстрелов люди вынуждены покидать свои дома. Полицейские помогают им выехать из опасности. Горожане покидают родной дом часто только с одним чемоданом и домашними любимцами на руках. Так, одна из женщин забрала с собой собаку Тузьку», — говорится в сообщении.



Полицейский экипаж «Білий янгол» передали всех жителей волонтерам, они помогут им добраться до безопасных регионов.



Ранее мы писали, что российские оккупанты пытались атаковать полицейский экипаж «Белый ангел» во время очередной эвакуации гражданских из прфиронтового Покровска. Правоохранителям удалось сбить беспилотник российской армии.

