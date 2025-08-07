У Покровську ситуація складна, всі дороги контролюються російськими дронами

Винокуров розповів про ситуацію у Покровську. Фото: скриншот

В Покровській громаді Донецької області залишається 2268 людей, в Покровську 1300 людей. Наразі евакуація населення триває. Гуманітарна ситуація в громаді та місті важка. Про оперативну ситуацію в регіоні у прямому ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів перший заступник голови Донецької обласної військової адміністрації Юрій Винокуров.



«На жаль ситуація дуже ускладнилася для евакуації. Тому в більшості зараз військові вивозять вже, людей які захотіли евакуюватись. Всі дороги контролюються дронами, дуже складно вивозити людей. Тільки в погану погоду, ми можемо заїхати в населені пункти Покровської громади», — повідомив він.



Евакуація ускладнена постійними обстрілами доріг, тому людей вивозять військові. Забезпечення продуктами та водою також ускладнено. Крім того, через атаки були пошкоджені ємності з питною водою.



Винокуров додав, що у Покровську залишається 13 маломобільних людей, також 10 маломобільних людей перебуває у Родинському.



У Покровську водо і енергопостачання відсутнє.



Раніше ми писали, що у прифронтовому Родинському Покровській громаді Донецької області залишається понад 700 людей. У місті продовжується евакуація місцевого населення.

