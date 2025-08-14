Встречу Трампа, Зеленского и Путина хотят провести в одном из европейских городов — Sky News

Коллаж Ulismedia.kz

Европейские лидеры ищут возможные места для проведения трехсторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского, лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

«Союзники активно оценивают несколько европейских мест для возможной встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина», — пишет издание со ссылкой на собственные источники в ЕС.

Отмечается, что проведение трехсторонней встречи зависит от того, как пройдет саммит Трампа и Путина на Аляске, но союзники соглашаются, что место проведения вторых переговоров должно быть в Европе.

«Если завтрашняя встреча будет успешной, ожидается, что лидеры ЕС и США проведут телефонный звонок относительно следующей встречи между всеми тремя лидерами в субботу днем», — говорится в статье Sky News.

По информации издания, Зеленский ранее предлагал в качестве места встречи Рим, но Франция, Финляндия, Испания и Германия предлагают Женеву как более нейтральную локацию.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Трампа начнется завтра, 15 августа, в 22:30 с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков.