Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна хочуть провести в одному з європейських міст — Sky News

Колаж Ulismedia.kz

Європейські лідери шукають можливі місця для проведення тристоронньої зустрічі президента України Володимира Зеленського, лідера Сполучених Штатів Дональда Трампа та очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє британський телеканал Sky News.

«Союзники активно оцінюють кілька європейських місць для можливої зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна», — пише видання з посиланням на власні джерела в ЄС.

Зазначається, що проведення тристоронньої зустрічі залежить від того, як відбудеться саміт Трампа та Путіна на Алясці, але союзники погоджуються, що місце проведення других переговорів має бути в Європі.

«Якщо завтрашня зустріч буде успішною, очікується, що лідери ЄС та США проведуть телефонний дзвінок щодо наступної зустрічі між усіма трьома лідерами в суботу вдень», — йдеться у статті Sky News.

За інформацією видання, Зеленський раніше пропонував як місце зустрічі Рим, але Франція, Фінляндія, Іспанія та Німеччина пропонують Женеву як нейтральнішу локацію.

Раніше повідомлялося, що зустріч Путіна та Трампа розпочнеться завтра, 15 серпня, о 22:30 з бесіди тет-а-тет у присутності перекладачів.