Трамп сможет присутствовать на встрече Зеленского и Путина в будущем

Президент Америки Дональд Трамп в интервью Fox News сообщил, что готов присоединиться к будущей встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.



«Мы согласовали много вопросов — действительно много вопросов было согласовано, хотя, как вы знаете, осталось один-два довольно значительных вопроса, но, думаю, теперь их можно решить. Все на самом деле зависит от президента Зеленского, чтобы это сделать, и я также сказал бы, что европейские страны должны немного больше вовлечься. Но решающее слово — за президентом Зеленским», — отметил он.



По словам Трампа, будет присутствовать, если встреча состоится.



«Не то чтобы я хотел там быть, но хочу удостовериться, что дело будет завершено. И, думаю, у нас есть достаточно хорошие шансы это сделать», — резюмировал глава Белого дома.



Ранее мы писали, что саммит Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в пятницу, 15 августа, не принес обнадеживающих новостей о возможном сворачивании войны в Украине.

