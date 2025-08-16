Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Трамп сможет присутствовать на встрече Зеленского и Путина в будущем

16 августа 2025, 11:30

Президент Америки Дональд Трамп в интервью Fox News сообщил, что готов присоединиться к будущей встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

«Мы согласовали много вопросов — действительно много вопросов было согласовано, хотя, как вы знаете, осталось один-два довольно значительных вопроса, но, думаю, теперь их можно решить. Все на самом деле зависит от президента Зеленского, чтобы это сделать, и я также сказал бы, что европейские страны должны немного больше вовлечься. Но решающее слово — за президентом Зеленским», — отметил он.

По словам Трампа, будет присутствовать, если встреча состоится.

«Не то чтобы я хотел там быть, но хочу удостовериться, что дело будет завершено. И, думаю, у нас есть достаточно хорошие шансы это сделать», — резюмировал глава Белого дома.

Ранее мы писали, что саммит Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в пятницу, 15 августа, не принес обнадеживающих новостей о возможном сворачивании войны в Украине. 

Люди
Владимир Путин Владимир Зеленский Дональд Трамп
События
Война Встреча
