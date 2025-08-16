Трамп зможе бути присутнім на зустрічі Зеленського та Путіна в майбутньому

Президент Америки Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News повідомив, що готовий приєднатися до майбутньої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.



«Ми узгодили багато питань — справді багато питань було узгоджено, хоча, як ви знаєте, залишилося одне-два досить значні питання, але, гадаю, тепер їх можна вирішити. Все насправді залежить від президента Зеленського, щоб це зробити, і я також сказав би, що європейські країни мають трохи більше залучитись. Але вирішальне слово – за президентом Зеленським», — зазначив він.



За словами Трампа, буде присутня, якщо зустріч відбудеться.



«Не те, щоб я хотів там бути, але хочу переконатися, що справа буде завершена. І, гадаю, у нас є досить добрі шанси це зробити», — резюмував голова Білого дому.



Раніше ми писали, що саміт Володимира Путіна та Дональда Трампа на Алясці в п'ятницю, 15 серпня, не приніс обнадійливих новин про можливе згортання війни в Україні.

