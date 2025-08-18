Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

В США закончились переговоры Трампа и Зеленского: началась их общая встреча с европейскими лидерами

18 августа 2025, 22:10

В США закончились переговоры Трампа и Зеленского: началась их общая встреча с европейскими лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп с европейскими лидерами. Фото: кадр из видео Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп с европейскими лидерами. Фото: кадр из видео

18 августа закончились переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом стало известно из трансляции «Суспільного».

После завершения закрытой части переговоров началась общая встреча Зеленского и Трампа с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В переговорах с европейской стороны принимают участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Трамп во время переговоров заявил, что «организует трехстороннюю встречу с главой Кремля Владимиром Путиным». Также президент США сказал, что он «думает, что Путин согласится с тем, что Украина должна иметь гарантии безопасности». После переговоров Трамп собирается позвонить Путину.

Зеленский заявил, что все чувствительные вещи, в частности территориальные, будут обговариваться только во время трехсторонней встречи на уровне лидеров.

«Сегодня мы будем говорить о гарантиях безопасности. Очень важно, что США дадут этот сильный сигнал и будут готовы предоставить гарантии безопасности. Второе направление – очень важно провести обмен в формате "всех на всех"», – отметил Зеленский.

Напомним, что ранее 18 августа состоялась открытая часть переговоров Трампа и Зеленского.

ТЕГИ

Люди
Владимир Путин Дональд Трамп Марк Рютте Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен Эммануэль Макрон Кир Стармер Фридрих Мерц Александр Стубб
Прочее
Война Переговоры
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Спасут ли подземные школы украинское образование во время войны: опыт Харькова и Кривого Рога
Могут ли одним из решений сейчас вместо дистанционного обучения стать подземные школы?
05 августа 2025, 18:13
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
17:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
16:35
На оккупированной Луганщине горит лес — огонь подобрался к дачам (дополнено)
15:34
В оккупированном Енакиево сгорела АЗС: оккупанты заявили об атаке дрона
11:16
Пушилин снова пообещал наладить подачу воды, но проблема не решается
07:29
В Донецке обстреляли место расквартирования российских войск
13:12
Оккупационные власти Донетчины снизили тарифы на воду, но не в Мариуполе
12:07
В Луганске сжигают украинские книги, но преподаватели сохраняют литературу тайно
17:23
Из плена вернулся командир тральщика «Геническ» Александр Бойчук
14:05
В оккупированном Севастополе рухнул подъемный кран: погиб человек
11:11
РФ готовит новый блокпост между Красноперекопском и Армянском
10:26
РФ переводит чаты жителей ВОТ в мессенджер Max для слежки
08:27
Беспилотники атаковали оккупированное Енакиево в Донецкой области
16:24
Для России — второсортные: почему «днровцев» почти не обменивают
16:16
На ВОТ Донетчины первоклассников в 10 раз меньше, чем в 2013
11:15
Оккупационные власти сообщили об атаке дрона на аквапарк в Железном Порту
10:54
РФ стягивает бронетехнику и БК на Запорожское направление
09:15
Возле военного аэродрома в оккупированном Крыму ночью погремели взрыва
18:16
Звонки в Telegram и WhatsApp в России теперь ограничены — как это отразится на оккупированном Донбассе
15:06
В оккупированном Мариуполе ремонтируют 1,5 км трубопровода для водоснабжения
14:35
Россия не пойдет на территориальные уступки в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях — МИД РФ
все новости
23:04
ВСУ отбросили российскую армию на три километра от границы Донетчины и Днепропетровщины
22:10
В США закончились переговоры Трампа и Зеленского: началась их общая встреча с европейскими лидерами
21:25
В Славянске прогремели взрывы: сообщают о «прилетах» по городу
20:23
В Белом доме начались переговоры Трампа и Зеленского: детали
19:56
ВСУ продвинулись в Донецкой и Сумской областях – ISW
19:09
Украинская армия «срезала» выступ российских войск под Добропольем – ВСУ
18:42
ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции в Тамбовской области: нефтепровод «Дружба» остановлен
18:12
Обстрел Константиновки: оккупанты ударили по пожарной части, ранены спасатели
17:49
Войска России обстреляли Константиновку и Доброполье: погибли четыре человека, еще семь – ранены
17:29
Армия РФ нанесла удары по Доброполью и Белозерскому: загорелись пятиэтажки, есть погибший и раненые
17:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
16:35
На оккупированной Луганщине горит лес — огонь подобрался к дачам (дополнено)
15:47
Российский военный расстрелял мирного жителя под Покровском
15:34
В оккупированном Енакиево сгорела АЗС: оккупанты заявили об атаке дрона
15:32
Сырский: Россия перебрасывает войска на Запорожское направление для нового наступления
13:35
Десантники ВСУ освободили Золотой Колодязь и Петровку в Донецкой области
12:41
Украинские защитники Часового Яра взяли в плен около 20 оккупантов — УП
12:13
Армия РФ за сутки ударила по населенным пунктам Донетчины более 35 раз: много повреждений
11:59
Дроны 18-й Славянской бригады НГУ дважды поразили российскую «Гвоздику»
11:16
Пушилин снова пообещал наладить подачу воды, но проблема не решается
все новости
ВИДЕО
Украинские штурмовики вблизи границы Донетчины и Днепропетровщины. Фото: кадр из видео ВСУ отбросили российскую армию на три километра от границы Донетчины и Днепропетровщины
18 августа, 23:04
Старокрымское водохранилище продолжает высыхать в июле 2025 года. От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
18 августа, 17:00
Сырский: Россия перебрасывает войска на Запорожское направление для нового наступления Сырский: Россия перебрасывает войска на Запорожское направление для нового наступления
18 августа, 15:32
Десантники ВСУ освободили Золотой Колодязь и Петровку в Донецкой области Десантники ВСУ освободили Золотой Колодязь и Петровку в Донецкой области
18 августа, 13:35
Дроны 18-й Славянской бригады НГУ дважды поразили российскую «Гвоздику» Дроны 18-й Славянской бригады НГУ дважды поразили российскую «Гвоздику»
18 августа, 11:59
Пушилин снова пообещал наладить подачу воды, но проблема не решается Пушилин снова пообещал наладить подачу воды, но проблема не решается
18 августа, 11:16

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор