В США закончились переговоры Трампа и Зеленского: началась их общая встреча с европейскими лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп с европейскими лидерами. Фото: кадр из видео

18 августа закончились переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом стало известно из трансляции «Суспільного».



После завершения закрытой части переговоров началась общая встреча Зеленского и Трампа с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В переговорах с европейской стороны принимают участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.



Трамп во время переговоров заявил, что «организует трехстороннюю встречу с главой Кремля Владимиром Путиным». Также президент США сказал, что он «думает, что Путин согласится с тем, что Украина должна иметь гарантии безопасности». После переговоров Трамп собирается позвонить Путину.



Зеленский заявил, что все чувствительные вещи, в частности территориальные, будут обговариваться только во время трехсторонней встречи на уровне лидеров.

«Сегодня мы будем говорить о гарантиях безопасности. Очень важно, что США дадут этот сильный сигнал и будут готовы предоставить гарантии безопасности. Второе направление – очень важно провести обмен в формате "всех на всех"», – отметил Зеленский.

Напомним, что ранее 18 августа состоялась открытая часть переговоров Трампа и Зеленского.