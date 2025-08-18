В Белом доме начались переговоры Трампа и Зеленского: детали

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Фото: кадр из видео

18 августа начались переговоры президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Об этом стало известно из трансляции Белого дома.



В переговорах также принимают участие: с украинской стороны – руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава СНБО Рустем Умеров, с американской – вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставители Кит Келлог и Стив Виткофф.



Трамп во время встречи с Зеленским заявил, что если все сработает на этих переговорах, то будет трехсторонняя встреча и война очень быстро закончиться. Президент США утверждает, что «они могут работать над сделкой, пока Украина и Россия воюют». Также Трамп сказал, что «они предоставят Украине очень хорошие гарантии безопасности и защиту».



Зеленский подтвердил, что Украина готова к трехсторонней встрече. Кроме того, в ответ на вопрос журналиста президент заявил, что Украина открыта к проведению выборов, но они должны проходить в безопасных условиях.

Напомним, что переговоры в Белом доме проходят после встречи Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.