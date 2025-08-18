У США закінчилися переговори Трампа та Зеленського: розпочалася їхня спільна зустріч з європейськими лідерами

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп з європейськими лідерами. Фото: кадр із відео

18 серпня закінчилися переговори між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. Про це стало відомо з трансляції «Суспільного».



Після завершення закритої частини переговорів розпочалася спільна зустріч Зеленського та Трампа з європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. У переговорах з європейської сторони беруть участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.



Трамп під час переговорів заявив, що «організує тристоронню зустріч з головою Кремля Володимиром Путіним». Також президент США сказав, що він «думає, що Путін погодиться з тим, що Україна повинна мати гарантії безпеки». Після переговорів Трамп збирається зателефонувати Путіну.



Зеленський заявив, що всі чутливі речі, зокрема територіальні, обговорюватимуться лише під час тристоронньої зустрічі на рівні лідерів.



«Сьогодні ми говоритимемо про гарантії безпеки. Дуже важливо, що США дадуть цей сильний сигнал і готові надати гарантії безпеки. Другий напрямок – дуже важливо провести обмін у форматі "всіх на всіх"», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше 18 серпня відбулася відкрита частина переговорів Трампа та Зеленського.