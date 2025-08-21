DeepState: Армия РФ продвинулась возле пяти населенных пунктов — в Донецкой и Днепропетровской областях

На карте DeepState отмечено продвижение российских войск

Российская армия продвинулась в Донецкой области и на Днепропетровщине. Противник продолжает атаковать позиции Вооруженных сил Украины на Покровском направлении, которое остается одним из самых сложных на линии фронта. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState в сводке от 21 августа.

В частности, российская армия имела успехи в районе пяти населенных пунктов в Донецкой и Днепропетровской областей.

«Враг продвинулся вблизи Торского, Филиала, Запорожского, Малиевки и Вольного Поля», — отметили аналитики.

Соответствующие изменения можно увидеть на онлайн-карте боевых действий.

20 августа боец Сил обороны с позывным «Мучной» рассказал, что ВСУ вытесняют российскую армию из Родинского, однако ВС РФ отклонились на восточный фланг. По его словам, россияне продвинулись рядом с Добропольем, в районе Гектовой Балки.

Военный 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов 20 августа сообщал, что российскую группировку на Покровском направлении российское командование усилило подразделениями беспилотников. Они, по словам военного, ищут позиции пилотов ВСУ и атакуют логистику.