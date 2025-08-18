ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции в Тамбовской области: нефтепровод «Дружба» остановлен

Пожар на нефтеперекачивающей станции в Тамбовской области. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции «Никольское» в Тамбовской области РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



В результате попадания на объекте произошел пожар. Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» полностью остановлена.



Нефтеперекачивающая станция «Никольское» является частью экономической инфраструктуры России и задействована в обеспечении оккупационных войск.



«Силы обороны Украины последовательно работают над снижением военно-экономического потенциала России с целью полного прекращения вооруженной агрессии против Украины», – отметили в Генштабе.

Напомним, что 17 августа дроны атаковали железнодорожную станцию и повредили ЛЭП в Воронежской области РФ.