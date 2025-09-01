Дроны РФ обесточили Шостку и район на Сумщине

Сегодня утром в результате атаки российских дронов по объектам критической инфраструктуры на Сумщине были обесточены город Шостка и Шосткинский район. Об этом сообщили в АО «Сумыоблэнерго».



В компании уточнили, что перебой с электроснабжением носит временный характер. Энергетики уже работают над восстановлением подачи электричества.



По словам главы Сумской ОВА Олега Григорова, за минувшие сутки российская армия совершила более 150 обстрелов по 49 населенным пунктам в 18 общинах области. Воздушная тревога в регионе продолжалась 12 часов 30 минут.