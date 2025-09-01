Дрони РФ знеструмили Шостку та район на Сумщині

Сьогодні вранці в результаті атаки російських дронів по об'єктах критичної інфраструктури на Сумщині були знеструмлені місто Шостка і Шосткинський район. Про це повідомили в АТ «Сумиобленерго».



У компанії уточнили, що перебої з електропостачанням мають тимчасовий характер. Енергетики вже працюють над відновленням подачі електроенергії.



За словами голови Сумської ОВА Олега Григорова, за минулу добу російська армія здійснила понад 150 обстрілів по 49 населених пунктах у 18 громадах області. Повітряна тривога в регіоні тривала 12 годин 30 хвилин.