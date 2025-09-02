Обломки сбитого российского БПЛА попали на территорию детсада в Киеве

Один из российских дронов над Киевом.

В Днепровском районе Киева на территории детского сада обнаружили обломки сбитого российского БПЛА. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

Дети укрываются в столичной подземке во время воздушной тревоги.

«К счастью, учреждение закрыто на ремонт, никто не пострадал. На месте происшествия работает оперативная группа», — отметил глава КГВА Тимур Ткаченко.



Напомним, утром Воздушные силы ВСУ предупредили о возможном применении ударных БПЛА на территории Киевской области и столицы. Пролёт беспилотников страны-агрессора попал на видео местных пабликов.



Воздушная тревога в Киеве длилась 3 часа 39 минут — с 09:20 до 13:00.