Обломки сбитого российского БПЛА попали на территорию детсада в Киеве

В Днепровском районе Киева на территории детского сада обнаружили обломки сбитого российского БПЛА. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Киевской городской военной администрации.
Дети укрываются в столичной подземке во время воздушной тревоги.
«К счастью, учреждение закрыто на ремонт, никто не пострадал. На месте происшествия работает оперативная группа», — отметил глава КГВА Тимур Ткаченко.
Напомним, утром Воздушные силы ВСУ предупредили о возможном применении ударных БПЛА на территории Киевской области и столицы. Пролёт беспилотников страны-агрессора попал на видео местных пабликов.
Воздушная тревога в Киеве длилась 3 часа 39 минут — с 09:20 до 13:00.
