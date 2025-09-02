Уламки збитого російського БПЛА потрапили на територію дитсадка в Києві

Один з російських дронів над Києвом.

У Дніпровському районі Києва на території дитячого садка виявили уламки збитого російського БПЛА. Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.

Діти ховаються в столичній підземці під час повітряної тривоги.

«На щастя, заклад закритий на ремонт, ніхто не постраждав. На місці події працює оперативна група», — зазначив голова КМВА Тимур Ткаченко.



Нагадаємо, вранці Повітряні сили ЗСУ попередили про можливе застосування ударних БПЛА на території Київської області та столиці. Проліт безпілотників країни-агресорки потрапив на відео місцевих пабліків.



Повітряна тривога у Києві тривала 3 години 39 хвилин – з 09:20 до 13:00.