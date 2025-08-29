В Киеве возросло количество жертв в результате российского удара

Россияне атаковали Киев. Фото: ГСЧС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российской атаки на Киев 28 августа увеличилось количество жертв. По состоянию на вечер 29 августа погибли 25 человек. Об этом сообщил он в телеграм.



«По состоянию на это время известно о 25 погибших, среди которых четверо детей, десятки людей пострадали», — отметил он.





Некоторые тела до сих пор не опознаны, 8 человек не выходят на связь с родными. Также по меньшей мере 50 человек получили ранения.



В Дарницком районе Киева завершили спасательные работы, они продолжались более 30 часов. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы.



Ранее мы писали, что после вчерашней атаки РФ на Киев до сих пор остается неизвестной судьба восьми человек.

