Бывший губернатор Курской области получал взятки за восстановление инфраструктуры на оккупированной Донетчине

16 сентября 2025, 18:25

Алексей Смирнов получал взятки за восстановление инфраструктуры на оккупированной части Донецкой области.

Экс-глава Курской области признал, что получал взятки не только за контракты по фортификации границы с Украиной, но и в ходе восстановления инфраструктуры на оккупированной территории Донецкой области. 

Об этом сообщает ТАСС.

«В рамках сделки со следствием Алексей Смирнов рассказал, что всего за период с сентября 2022 года по август 2024 года он получил в виде так называемых откатов [взяток] со строек в Мангушском районе, а также от сделок, связанных с устройством фортификационных сооружений на территории Курской области, около 30 млн рублей», — сказал собеседник ТАСС в правоохранительных органах РФ.

Ранее сообщалось, что в отношении Алексея Смирнова заведено новое уголовное дело — о получении особо крупной взятки. До этого он был фигурантом только дела об особо крупном мошенничестве.

Напомним, в декабре 2024 года глава Кремля Владимир Путин назначил главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна исполняющим обязанности губернатора Курской области. Одновременно Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова.

