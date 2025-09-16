Колишній губернатор Курської області отримував хабарі за відновлення інфраструктури на окупованій Донеччині

Ексочільник Курської області визнав, що отримував хабарі не лише за контракти щодо фортифікації кордону з Україною, а й під час відновлення інфраструктури на окупованій території Донецької області.
Про це повідомляє ТАСС.
«У рамках угоди зі слідством Олексій Смирнов розповів, що всього за період з вересня 2022 року по серпень 2024 року він отримав у вигляді так званих відкатів [хабарів] з будівництв у Мангуському районі, а також від угод, пов'язаних з улаштуванням фортифікаційних споруд на території Курської області, близько 30 млн рублів», — сказав співрозмовник ТАСС у правоохоронних органах РФ.
Раніше повідомлялося, що стосовно Олексія Смирнова заведено нову кримінальну справу — про отримання особливо великого хабара. До цього він був фігурантом лише справи про особливо велике шахрайство.
Нагадаємо, у грудні 2024 року очільник Кремля Володимир Путін призначив голову комітету Держдуми з інформаційної політики Олександра Хінштейна виконувачем обов'язків губернатора Курської області. Одночасно Путін ухвалив відставку губернатора Курської області Олексія Смирнова.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях