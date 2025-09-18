ВСУ стабилизировали ситуацию в районе Лимана

Заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин сообщил, что украинским военнослужащим удалось остановить российских оккупантов в районе Лимана. Об этом он сообщил в эфире «Эспрессо».



«Не очень хорошая история в районе Лимана, где также враг пытается пробиваться. Однако на эту минуту там удалось остановить противника и немного стабилизировать ситуацию, перебросив туда дополнительные украинские силы. В целом, по моему мнению, если сейчас спросить: «Где спокойный участок?», — то ответ будет: «Нигде», — отметил он.



Кроме того, Жорин рассказал о сложной ситуации в районе Купянска. По его словам, ДРГ активно пробиваются в город.



«Уничтожение этих групп противника — постоянная, ежедневная работа наших Сил обороны. Надо признать, что ситуация, очевидно, ухудшается. Если говорить откровенно, то даже о стабилизации на данный момент сказать сложно», — добавил заместитель командира 3-го армейского корпуса.



Ранее мы писали, что продолжается ротация российских войск под городом Часов Яр Донецкой области.

