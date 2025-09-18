ЗСУ стабілізували ситуацію в районі Лимана

Заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін повідомив, що українським військовослужбовцям вдалося зупинити російських окупантів у районі Лиману. Про це він повідомив в ефірі «Еспресо».



«Не дуже хороша історія в районі Лимана, де також ворог намагається пробиватися. Однак на цю хвилину там вдалося зупинити супротивника та трохи стабілізувати ситуацію, перекинувши туди додаткові українські сили. Загалом, на мою думку, якщо зараз запитати: «Де спокійна ділянка?», то відповідь буде: «Ніде», — зазначив він.



Крім того, Жорін розповів про складну ситуацію в районі Куп'янська. За його словами, ДРГ активно пробиваються до міста.



«Знищення цих груп противника — постійна, щоденна робота наших сил оборони. Слід визнати, що ситуація, вочевидь, погіршується. Якщо говорити відверто, то навіть про стабілізацію зараз сказати складно», — додав заступник командира 3-го армійського корпусу.



Раніше ми писали, що триває ротація російських військ під містом Часів Яр Донецької області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях