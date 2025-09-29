Российские дроны дважды атаковали Славянск в первой половине дня

В первой половине дня по Славянску дважды ударили российские беспилотники. Фото: ГВА

В понедельник, 29 сентября, город Славянск Донецкой области дважды был атакован ударными беспилотниками армии РФ.

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях на своей странице в Фейсбуке.

«Сегодня в течение первой половины дня Славянск дважды подвергся обстрелу российскими БпЛА «Италмас». Были обстреляны районы Железнодорожный и Новосодовский», — говорится в сообщении.

По информации начальника ГВА, в результате ударов повреждены частные дома. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, сегодня, 29 сентября, российские военные совершили очередную атаку на Константиновку Донецкой области, применив беспилотный летательный аппарат. Ударный FPV-дрон попал в гражданский автомобиль во время его движения. Один человек погиб, еще один ранен. Также погиб еще один гражданин, получивший ранения, несовместимые с жизнью, в своем доме.