Российские дроны дважды атаковали Славянск в первой половине дня

В понедельник, 29 сентября, город Славянск Донецкой области дважды был атакован ударными беспилотниками армии РФ.
Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях на своей странице в Фейсбуке.
«Сегодня в течение первой половины дня Славянск дважды подвергся обстрелу российскими БпЛА «Италмас». Были обстреляны районы Железнодорожный и Новосодовский», — говорится в сообщении.
По информации начальника ГВА, в результате ударов повреждены частные дома. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, сегодня, 29 сентября, российские военные совершили очередную атаку на Константиновку Донецкой области, применив беспилотный летательный аппарат. Ударный FPV-дрон попал в гражданский автомобиль во время его движения. Один человек погиб, еще один ранен. Также погиб еще один гражданин, получивший ранения, несовместимые с жизнью, в своем доме.
