Російські дрони двічі атакували Слов'янськ у першій половині дня

У першій половині дня по Слов'янську двічі вдарили російські безпілотники. Фото: МВА

У понеділок, 29 вересня, місто Слов'янськ Донецької області двічі було атаковане ударними безпілотниками армії РФ.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Сьогодні протягом першої половини дня Слов'янськ двічі зазнав обстрілу російськими БПЛА "Італмас". Було обстріляно райони Залізничний та Новосодівський», — йдеться у повідомленні.

За інформацією начальника МВА, внаслідок ударів пошкоджено приватні будинки. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, сьогодні, 29 вересня, російські військові здійснили чергову атаку на Костянтинівку Донецької області, застосувавши безпілотний літальний апарат. Ударний FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль під час його руху. Одна людина загинула, ще одна поранена. Також загинув ще один громадянин, який дістав поранення, несумісні з життям, у своєму будинку.