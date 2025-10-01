Зеленський присвоїв статус «Місто-герой України» п'яти містам Донецької області

Стела на в'їзді у Донецьку область. Фото: кадр із відео

1 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесної відзнаки «Місто-герой України» п'яти містам Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента України.



Йдеться про Костянтинівку, Краматорськ, Дружківку, Покровськ та Слов'янськ.



Костянтинівка після початку повномасштабного російського вторгнення була тилом для військових та тимчасовим прихистком для людей, змушених залишити свій будинок в інших громадах Донецької та Луганської областей. З початку 2025 року Росія посилює атаки на місто. Попри постійні загрози, всі необхідні служби та волонтери завжди приходять на допомогу людям. З травня Костянтинівка перебуває у зоні бойових дій під постійними обстрілами.



Краматорськ у квітні-липні 2014 року був тимчасово окупований. ЗСУ звільнили його 5 липня. Місто стало тимчасовим адміністративним центром Донецької області. З початку повномасштабної війни зазнає постійних обстрілів з боку Росії та значних руйнувань. Попри це, Краматорськ став головним логістичним хабом та форпостом регіону.



Дружківка у квітні-липні 2014 року була тимчасово окупована. ЗСУ звільнили місто 5 липня. З початку повномасштабного російського вторгнення Дружківка – під постійними обстрілами. Попри це, у місті працюють усі необхідні служби: медики, рятувальники, поліцейські, комунальники. Ліквідовують наслідки російських атак, відновлюють електропостачання, водопостачання та зв'язок. Волонтери розвозять гуманітарну допомогу, рятують тварин та допомагають людям.



Покровськ після початку повномасштабної війни щодня приймав сотні людей із зони бойових дій. У місті постійно працювала цивільна та критична інфраструктура. З липня 2024 року перебуває у зоні активних бойових дій під постійними обстрілами з боку Росії. Розташований на стратегічно важливому напрямку Донецької області, Покровськ уже тривалий час є форпостом для Сил оборони України. Російська армія не залишає спроб окупувати місто та зосереджує там найбільше своїх сил, але українські бійці тримають позиції.



Слов'янськ зіткнувся з російською агресією ще 12 квітня 2014 року, коли опинився у тимчасовій окупації. Наступного дня в Україні оголосили про початок антитерористичної операції. ЗСУ звільнили місто 5 липня. У лютому 2022-го Слов'янськ став прифронтовою зоною і залишається нею досі. Зараз у місті працює єдиний пологовий будинок на всю область.

Нагадаємо, що у вересні майже вдвічі знизилися темпи російської окупації української території.