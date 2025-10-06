Силы обороны Украины отбили штурм армии РФ в Часовом Яре: уничтожены бронетехника и мотоциклы оккупантов

Удар по российской бронетехнике в Часовом Яре. Фото: кадр из видео

Бойцы 24-й механизированной бригады ВСУ, 18-й бригады НГУ, 101-й бригады охраны Генерального штаба ВСУ, 5-й штурмовой бригады ВСУ и 427-го полка беспилотных систем ВСУ отбили российский штурм в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 24-й ОМБр.



В результате уничтожены пять мотоциклов, два МТЛБ и живая сила оккупантов.



«Оборона города продолжается», – отметили в бригаде.

Напомним, что украинские войска отбили штурм города Константиновка Донецкой области, российская армия потеряла тяжелую бронетехнику.