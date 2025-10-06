Украинские войска отбили штурм Константиновки: российская армия потеряла тяжелую бронетехнику

Российская бронетехника под Константиновкой. Фото: кадр из видео

5 октября воспользовавшись ухудшением погоды российская армия предприняла попытку штурма города Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в подразделении беспилотных авиационных систем «Феникс» ГПСУ.



Для атаки оккупанты использовали тяжелую бронетехнику: танки, БМД, БМП, МТЛБ и так далее.



«В слаженном сотрудничестве со смежными подразделениями пилоты «Феникса» успешно отработали все цели, не позволив врагу продвинуться ни на метр. Удары FPV-дронами по вражеской бронетехнике были нанесены еще в зародыше штурма. После этого тяжелые бомберы добили бронетехнику, которая остановилась в полях Донетчины», – рассказали в подразделении.



В результате уничтожены танк, БМП и две ББМ, поражены три танка, четыре ББМ, БМД и МТЛБ. Также обнаружена и уничтожена пушка, под прикрытием которой происходила атака.

Напомним, что ОСГВ «Днепр», которая отвечала за направления фронта на Донбассе, ликвидировали.