Атака на нефтебазу в оккупированной Феодосии: повреждены 10 цистерн с горючим, эвакуировали сотни людей

Последствия атаки на нефтебазу в оккупированной Феодосии. Фото: соцсети

Ночью 13 октября украинские беспилотники снова атаковали нефтебазу АО «Морской нефтяной терминал» в городе Феодосия в оккупированном Крыму. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA со ссылкой на источники в МЧС России.



На нефтебазе возник масштабный пожар. В результате атаки повреждены 11 цистерн, из них восемь – с дизельным горючим объемом в пять и 10 тысяч кубометров, две – с бензином. Еще одна была пустая.



Из опасной зоны эвакуировали около 830 человек. Их разместили в пунктах временного размещения, часть уехала к родственникам. Оккупационная власть перекрыла движение на 92 километре дороги «Владиславовка-Феодосия».

Напомним, что до этого нефтебазу в Феодосии атаковали ночью 6 октября, после чего она горела четыре дня.