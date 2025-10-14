Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Россия ускоряет подготовку к войне с НАТО — ISW

14 октября 2025, 11:58

Россия ускоряет подготовку к войне с НАТО — ISW

Россия может начать открытую конфронтацию с НАТО раньше, чем ожидают европейские аналитики. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), отмечая признаки перехода Москвы в так называемую «Фазу ноль» — этап информационно-психологической подготовки к возможной войне с Альянсом.

Европейские официальные лица подтверждают: активность России в сфере диверсий, кибератак и дезинформации в последние месяцы заметно выросла.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценцкевич в интервью Financial Times заявил, что Кремль активно использует криптовалюту для финансирования саботажа в Европе, чтобы скрыть источники и маршруты платежей от спецслужб. По его словам, в 2023 году Польша выявила сеть агентов, завербованных российским ГРУ и оплачиваемых преимущественно цифровыми активами.

Польский чиновник подчеркнул, что страна уже находится «в состоянии войны» в киберпространстве. Издание FT напоминает, что Варшава ранее обвинила Россию в организации попытки кибератаки, целью которой было прекращение подачи воды в Гданьске.

Президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер 13 октября заявил, что интенсивность российских атак против Европы достигла «нового уровня конфронтации». По его словам, Россия стремится подорвать НАТО, дестабилизировать европейские демократии и запугать население.
Йегер подчеркнул, что европейские страны должны готовиться к возможной эскалации и не полагать, что Москва не решится на открытую атаку до 2029 года.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сравнил недавние действия России в Европе с аннексией Крыма в 2014 году. Он заявил, что Владимир Путин вновь «прощупывает» реакцию Запада и готовит россиян к возможной агрессии против стран Балтии и Польши.

По оценке ISW, даже временное прекращение огня в Украине позволит России перебросить высвободившиеся силы к границам НАТО, что значительно повысит риск новой фазы конфронтации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом во время совместного брифинга с высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас в Киеве сообщил сам Зеленский.

