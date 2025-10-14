Росія прискорює підготовку до війни з НАТО — ISW

Ілюстративне фото

Росія може розпочати відкриту конфронтацію з НАТО раніше, ніж очікують європейські аналітики. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), наголошуючи на ознаках переходу Москви до так званої «Фази нуль» — етапу інформаційно-психологічної підготовки до можливої війни з Альянсом.



Європейські офіційні особи підтверджують: активність Росії у сфері диверсій, кібератак та дезінформації останніми місяцями помітно зросла.



Глава Бюро національної безпеки Польщі Славомір Ценцкевич в інтерв'ю Financial Times заявив, що Кремль активно використовує криптовалюту для фінансування саботажу в Європі, щоб приховати джерела та маршрути платежів від спецслужб. За його словами, у 2023 році Польща виявила мережу агентів, завербованих російським ГРУ та оплачуваних переважно цифровими активами.

Польський чиновник підкреслив, що країна вже перебуває «у стані війни» у кіберпросторі. Видання FT нагадує, що Варшава раніше звинуватила Росію в організації спроби кібератаки, метою якої було припинення подачі води у Гданську.



Президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Мартін Єгер 13 жовтня заявив, що інтенсивність російських атак проти Європи досягла «нового рівня конфронтації». За його словами, Росія прагне підірвати НАТО, дестабілізувати європейські демократії та залякати населення. Єгер підкреслив, що європейські країни повинні готуватися до можливої ескалації і не вважати, що Москва не зважиться на відкриту атаку до 2029 року.

Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, порівняв нещодавні дії Росії в Європі з анексією Криму у 2014 році. Він заявив, що Володимир Путін знову промацує реакцію Заходу і готує росіян до можливої агресії проти країн Балтії та Польщі.

За оцінкою ISW, навіть тимчасове припинення вогню в Україні дозволить Росії перекинути сили, що вивільнились, до кордонів НАТО, що значно підвищить ризик нової фази конфронтації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський цього тижня зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Про це під час спільного брифінгу з високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас у Києві повідомив сам Зеленський.