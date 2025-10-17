Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и сотни вражеских дронов
17 октября 2025, 07:53

Фото: 108 БрТрО

За прошедшие сутки российские войска понесли значительные потери на фронте — 730 человек личного состава, сообщается в свежем отчёте Генерального штаба ВСУ.

Кроме живой силы, противник также потерял пять танков, десять боевых бронированных машин, тридцать пять артиллерийских систем и одно средство противовоздушной обороны.

По данным Генштаба, украинские силы обороны сбили 588 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня и уничтожили 73 единицы автомобильной техники.

Кроме того, подразделения ПВО сбили пять крылатых ракет, запущенных российскими войсками.

