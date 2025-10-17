ЗСУ за добу знищили 730 окупантів та сотні ворожих дронів

За минулу добу російські війська зазнали значних втрат на фронті — 730 осіб особового складу, повідомляється у свіжому звіті Генерального штабу ЗСУ.
Крім живої сили, противник також втратив п'ять танків, десять бойових броньованих машин, тридцять п'ять артилерійських систем і один засіб протиповітряної оборони.
За даними Генштабу, українські сили оборони збили 588 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня та знищили 73 одиниці автомобільної техніки.
Крім того, підрозділи ППО збили п'ять крилатих ракет, запущених російськими військами.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях