ЗСУ за добу знищили 730 окупантів та сотні ворожих дронів

Фото: 108 БрТрО

За минулу добу російські війська зазнали значних втрат на фронті — 730 осіб особового складу, повідомляється у свіжому звіті Генерального штабу ЗСУ.



Крім живої сили, противник також втратив п'ять танків, десять бойових броньованих машин, тридцять п'ять артилерійських систем і один засіб протиповітряної оборони.



За даними Генштабу, українські сили оборони збили 588 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня та знищили 73 одиниці автомобільної техніки.



Крім того, підрозділи ППО збили п'ять крилатих ракет, запущених російськими військами.